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        Bursa'daki ayı barınağının sakinleri sıcak havalarda özel gıdalarla besleniyor

        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ayı barınağının sakinleri, sıcak geçen yaz günlerinde yüksek protein ve yüksek kalorili yiyeceklerle besleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:51 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:51
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        Bursa'daki ayı barınağının sakinleri sıcak havalarda özel gıdalarla besleniyor
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        FATİH ÇAPKIN - Bursa'nın Karacabey ilçesindeki ayı barınağının sakinleri, sıcak geçen yaz günlerinde yüksek protein ve yüksek kalorili yiyeceklerle besleniyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğüne bağlı olarak 10 hektar alanda hizmet veren Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yurdun dört bir yanından getirilen bozayılar 7/24 kontrol altında tutuluyor.

        Kış uykusundan çıktıktan sonra metabolizmaları hızlanan ayılara, sıcak yaz günlerinde yüksek protein ve yüksek kalori içeren yiyeceklerden oluşan beslenme programları uygulanıyor.

        Görevliler, ayılara yüksek kalori ve protein oranına sahip gıdalardan oluşan özel yemlerin yanı sıra meyve, sebze ve et veriyor.

        - "Bu yemekler, her ayının 20 bin kalori gıda almasına karşılık gelmektedir"

        Merkezde görevli şef Azizcan Sezer, AA muhabirine, kış uykusunda hayvanların metabolizmalarının yavaşladığını ve depo ettikleri yağları kullandıklarını söyledi.

        Yaz mevsiminde ayıların metabolizmalarının hızlandığını belirten Sezer, "Kış uykusu sonrası yüksek protein ve yüksek kalori içeren gıdalarla besleme yapıyoruz. Sonbahar dönemine kadar bu beslenme devam edecek ve sonbaharın başında beslenmelerini daha da artıracağız. Bir sonraki kış dönemine kadar yüksek protein ve yüksek kalorili gıdalarla beslemeye devam edeceğiz." dedi.

        Sezer, farklı yiyeceklerle beslendikleri ayılara elma, armut, havuç, salatalık, kavun, karpuz ve et verdiklerini anlatan Sezer, "Bu yemekler, her ayının 20 bin kalori gıda almasına karşılık gelmektedir. Yüksek kalorili ve yüksek proteinli gıdalarla bu dönemi gerçekleştirip bir sonraki kış uykusu dönemine hazırlayacağız." diye konuştu.

        Merkezdeki bazı ayıların özel olarak bakımının yapıldığını aktaran Sezer, "Görme kusuru olan, davranış problemleri olan, sakat, yavru ya da geriatrik de dediğimiz yaşlı ayılar bulunmakta. Bu ayılarımıza özel bir beslenme ve bakım programı uygulamaktayız. Personelimiz, her gün ayıların sağlık durumunu ve ihtiyaçlarını kontrol ederek dikkatli ve özenli bir şekilde bakım programı uygulanmaktadır." ifadesini kullandı.

        Sezer, merkezde bir şef, iki veteriner hekim, dört hayvan bakıcı, iki yardımcı personelin görev aldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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