Bursa'da bir tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı

Çevredekilerin tankerlerle yardım ettiği yangın, yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına İnegöl ve Kestel'den çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Kazancı bölgesinde bulunan bir tarlada bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

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