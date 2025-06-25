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        Bursa'da bir tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:12 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:12
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        Bursa'da bir tarlada çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde tarlada çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kazancı bölgesinde bulunan bir tarlada bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına İnegöl ve Kestel'den çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Çevredekilerin tankerlerle yardım ettiği yangın, yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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