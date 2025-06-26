Bursa İl Sağlık Müdürü Çetin, bağımlılıkla ilgili mücadeleye toplumun destek vermesini istedi

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili yapılacak etkin mücadele çalışmalarına tüm toplumun hassasiyetle destek vermesi gerektiğini bildirdi.

Çetin, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, uyuşturucu bağımlılığının yalnız bireyi değil ailesini ve tüm toplumu tehdit eden oldukça önemli bir halk sağlığı meselesi olduğunu ifade etti.

Bu alanda yapılacak etkin mücadele çalışmalarına tüm toplumun hassasiyetle destek vermesi gerektiğini bildiren Çetin, küresel ve ulusal çapta yayınlanan raporlardan elde edilen verilere göre madde kullanım yaşının oldukça düştüğünü ve tüm mücadeleye rağmen yeni psikoaktif maddelerin piyasaya sürüldüğünü dile getirdi.

Çetin, önlenebilir bu halk sağlığı problemine karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, ebeveynlerin ve toplumsal dinamiklerin sürece dahil edilmesi büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.