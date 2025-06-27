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        GÜNCELLEME - Bursa'da sahil yolunda erkek cesedi bulundu

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yabancı uyruklu kişi sahil yolunda bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 01:06 Güncelleme: 27.06.2025 - 01:06
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        GÜNCELLEME - Bursa'da sahil yolunda erkek cesedi bulundu
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yabancı uyruklu kişi sahil yolunda bıçaklanmış halde ölü bulundu.

        Çakırlı Mahallesi'ndeki sahil yolunda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede Afgan uyruklu kişinin boynundan bıçaklandığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        - Katil zanlısı, kara yolunda yürürken yakalandı

        Jandarma ekipleri, hayatını kaybeden yabancı uyruklunun, çiftlikte çalıştığını ve akşam saatlerinde başka bir yabancı uyruklu kişiyle iş yerinden çıktığını belirledi.

        Araştırmalarına devam eden ekipler, şüpheliyi olay yerine 8 kilometre mesafede, Orhangazi-İznik kara yolunda yürürken yakaladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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