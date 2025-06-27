GÜNCELLEME - Bursa'da sahil yolunda erkek cesedi bulundu

Araştırmalarına devam eden ekipler, şüpheliyi olay yerine 8 kilometre mesafede, Orhangazi-İznik kara yolunda yürürken yakaladı.

Jandarma ekipleri, hayatını kaybeden yabancı uyruklunun, çiftlikte çalıştığını ve akşam saatlerinde başka bir yabancı uyruklu kişiyle iş yerinden çıktığını belirledi.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Afgan uyruklu kişinin boynundan bıçaklandığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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