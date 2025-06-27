Bursa'da tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bursa'da tarım alanında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Bursa'da tarım alanında çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Bursa Çevre Yolu İsmetiye Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına 2 helikopter ve 6 arazözle müdahale ediyor.
Yerleşim yerine yakın bölgedeki yangının evlere sıçramaması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.