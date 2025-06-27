Bursa'da çatıdan düşen işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren caminin çatısından düşen işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı süren caminin çatısından düşen işçi yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi Tomurcuk Sokak'taki cami inşaatında çalışan B.Y. (22), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralı işçi, adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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