Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bursa'da gençlik ve spor merkezi açılışında konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2032'de organize edeceğiz. Bütün branşlarda başarıları artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Bak, Yıldırım Belediyesi tarafından yaptırılan Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış töreninde, halkına hizmet etmiş büyüklerin isimlerinin yaşatılmasının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak, belediyelerle iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Bak, gençlik merkezlerine önem verdiklerini anlattı.

Bak, Türkiye çapında 600'ün üzerinde gençlik merkezinin olduğunu dile getirerek, "Bu gençlik merkezleri, gençlerimizin geldiği, kütüphanesi, eğitimi, dersleri, dene-yap atölyeleriyle çocuklarımızın ders çalıştığı, spor yaptığı, aktivitelere katıldığı, yüzme öğrendiği, 365 gün kullanabildiği örnek bir proje." diye konuştu.

Türkiye çapında binlerce tesis, futbol sahası, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, atletizm pisti yaptıklarını anlatan Bak, şunları kaydetti:

"Görevlerimizden bir tanesi de sporun birleştirici gücünü, yaraları sardığı tarafını kullanmak. Spor, bir ortak dil, paydaş. Herkesin bunu etkin bir şekilde kullanması gerekiyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki tesislerde binlerce gencimiz spor yapıyor. Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele. Hem dijital bağımlılık, hem uyuşturucu, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzaklaştırmak. Burada bizlere önleyici görev düşüyor. Gençlerimizin spora yönlendirmemiz gerekiyor. Ailelerin de çocuklarıyla konuşmaları, onları takip etmeleri gerekiyor. Sadece sevgi, ücretsiz, bedava. Çocuklarınızı yarım saat, 15 dakika dinleyin, 'sonra' demeyin. Çünkü siz konuşmazsanız başkalarıyla konuşuyor. Başkaları, onu başka şekillere, başka yönlere gönderiyor. O yüzden lütfen aileler, çocuklarınızla konuşun, çocuklarınız dinleyin. Onların taleplerini, olup olmayacağını, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlatın ve birlikte karar verin. Bu ilişkinin yönetilmesi, çok önemli." Bakan Bak, bütün spor salonlarının ücretsiz ve gençlerin emrinde olduğunu dile getirdi.

Kredi Yurtlar Kurumunda 980 bin kapasite olduğu bilgisini veren Bak, "Bu yıl 960 bin üniversite öğrencisi, bizim yurtlarımızda barındı. Bunlara biz destek veriyoruz. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği ücretsiz ve burs veriyoruz aynı zamanda. Böyle bir süreci yöneten dünyada başka bir ülke yok." ifadelerini kulandı. Gelecek eğitim-öğretim yılında üniversitelere kaydolacak yeni öğrencileri beklediklerini aktaran Bak, bununla ilgili hazırlıkları sürdürdüklerini dile getirdi. Bak, Türkiye'nin dört bir yanında eserler yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2032'de organize edeceğiz. Bütün branşlarda başarıları artırmak için çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile yetenek taraması çerçevesinde, milyonlarca çocuğumuza dokunuyoruz. Yaz ve kış spor okullarında milyonlarca gencimiz dokunuyoruz. Gençlik kamplarının açılışı yapıldı; 50'ye yakın gençlik kampında bu yıl da yaklaşık 200 bine yakın gencimizi misafir edeceğiz. Bu yıl Çanakkale'ye 110 bin genci götürüyoruz. Gençlerimizin hepsinin Çanakkale'yi, o ruhu görmesini istiyoruz."