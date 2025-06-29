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        Mudanya'da ihbar üzerine denizde arama başlatıldı

        –Bursa'nın Mudanya ilçesinde, İDO İskelesi yakınlarında iki kişinin denizde olabileceği yönünde yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:22
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        Mudanya'da ihbar üzerine denizde arama başlatıldı
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        –Bursa’nın Mudanya ilçesinde, İDO İskelesi yakınlarında iki kişinin denizde olabileceği yönünde yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi.

        İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ekipleri ve sağlık görevlileri bölgeye sevk edildi. Ekipler, deniz yüzeyi ve kıyı hattında yaklaşık iki saattir aralıksız arama-kurtarma çalışması yürütüyor.

        Dalgaların yoğun olduğu saatlerde sürdürülen arama, çevredeki vatandaşlarda tedirginlik ve merak uyandırdı. Sahil Güvenlik’in özel dalgıçları su altında geniş çaplı tarama gerçekleştirirken, plajlarda sahipsiz elbise, ayakkabı ve kişisel eşyalar gibi izler titizlikle araştırılıyor.

        Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamadığını, arama çalışmalarının denizden ve karadan kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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