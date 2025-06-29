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        Bursa'da geleceğin futbolcuları kitap okumadan sahaya çıkmıyor

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da geçen yıl kurulan Mudanya Altai Spor Kulübünün sporcuları, her antrenman öncesinde 20 dakika kitap okumadan sahaya adım atmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:21
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        Bursa'da geleceğin futbolcuları kitap okumadan sahaya çıkmıyor
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        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da geçen yıl kurulan Mudanya Altai Spor Kulübünün sporcuları, her antrenman öncesinde 20 dakika kitap okumadan sahaya adım atmıyor.

        Yaklaşık 300 sporcusu bulunan kulüp, amatör liglerdeki tüm yaş gruplarında mücadele veriyor.

        Gençleri spora kazandırmak ve futbolla birlikte zihinsel gelişimlerini de desteklemek isteyen kulübün antrenörleri Tayfun Albayrak ve Ümit Geçim, Mudanya İlçe Stadı'ndaki antrenmanlardan önce sporculara 20 dakika kitap okutuyor.

        Velileri de memnun eden uygulama sayesinde çocuklar saha kenarında kitaplarını okumadan meşin yuvarlağa dokunamıyor.

        Çocukları, futbol efsanelerinin hayatlarını veya istedikleri herhangi bir kitabı okumaya teşvik eden antrenörler, okuma yazma bilmeyen küçük yaştaki sporculara da resim yaptırıyor.

        Sporcularının akademik başarılarını da takip eden teknik adamlar, karne kontrolü yapıyor.

        Antrenmanlarını eğlenceli penaltı yarışmaları ve oyunlarla sürdüren futbolcular ile velileri, sahadan mutlu ayrılıyor.

        - "Nasip olursa 15 günde bir sinema gecelerimiz olacak"

        Antrenör Tayfun Albayrak, AA muhabirine, okullar kapandığında öğrencilerin eğitim ve öğretimden kopması için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini söyledi.

        Bunların en başında kitap okuma etkinliği geldiğini aktaran Albayrak, "Antrenmandan yirmi dakika önce kitap okutuyoruz sporcularımıza. Eğer kitap okumayı bilmiyorlarsa şöyle bir çözüm ürettik. Boyama kitabı alıyoruz, boyama ve çizim yapıyorlar." dedi.

        Sporcularıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Albayrak, "Aylık penaltı yarışmalarımız oluyor, forma hediyeli. Çocukları sürekli aktif kılmaya çalışıyoruz. Bazı turnuvalar oluyor, onlara gidiyoruz. Şimdi sinema gecemiz olacak. Sinema sistemi kurduk, projeksiyon makinesi aldık. Aynı şekilde ses sistemi aldık. İnşallah nasip olursa 15 günde bir sinema gecelerimiz olacak. Bu şekilde çocuklarımıza dokunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        İlk olarak kendilerinin kitap okuduğunu ve çocuklara örnek olduklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

        "Benim sporcum kitabını da okusun, karnesi de iyi olsun, aynı şekilde evde beslenmesi de güzel olsun. Yani biz fiziksel, zihinsel, ruhsal anlamda her şeyine değinmeye çalışıyoruz. Çocuk mesela bana her gün fotoğraf atıyor, '3 tane yumurta yedim kahvaltıda' diye. Bunlara dikkat ediyoruz. Karnesi kötü mesela ona ceza olarak değil de gelişim için her gün 5 soru çözdürüyorum. Aynı şekilde bunun takibini de yapıyoruz. Bu şekilde gayet güzel bir sistemimiz var. Bunu çok destekleyen velilerimiz de oluyor. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum."

        Albayrak, tek sıkıntılarının sahanın kötü şartları olduğunu sözlerine ekledi.

        - "Buraya gelince daha iyi oynamaya başladım"

        Sporculardan 8 yaşındaki Kayra Baştan da futbol oynamayı sevdiğini söyledi.

        Kayra, hayalinin büyük takımlarda forma giymek olduğunu belirterek, "Kitap okuyoruz. Bilinçli olmamızı sağlıyor. Okumamızı geliştiriyor." dedi.

        9 yaşındaki Ayaz Uçan ise futbolcu olmak istediğini anlatarak, "Spor olmazsa biz de çalışamayız. Sitede arkadaşlarımla top oynadım, pas çalıştım. Buraya gelince daha iyi oynamaya başladım, disiplinli oldum. Kitap alıyoruz evden, tatile girdiğimiz için konu tekrarı yapıyoruz. Mesela Ronaldo, Muslera, Ferdi gibi oyuncuların hayatlarını okuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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