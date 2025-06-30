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        Bursa'da tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde motor yağı yüklü tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:23 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:27
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        Bursa'da tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde motor yağı yüklü tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Eskişehir-Ankara kara yolunun Ümitalan Mahallesi mevkisinde U.T. idaresindeki 58 ACD 500 plakalı motor yağı yüklü tırın egzozundan çıkan kıvılcımlar sonucu araçta yangın başladı.

        Alevler, rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Kestel ve İnegöl itfaiye ile bölge trafik ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Eskişehir-Ankara kara yolu, yangın ve müdahale çalışmaları sebebiyle yaklaşık 45 dakika kapalı kaldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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