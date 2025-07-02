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        Bursa'da elektrikli bisiklette çıkan park halindeki kamyonete zarar verdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklette çıkan yangın park halindeki kamyonet ve bir apartmanın dış cephesinde hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:36 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:48
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        Bursa'da elektrikli bisiklette çıkan park halindeki kamyonete zarar verdi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklette çıkan yangın park halindeki kamyonet ve bir apartmanın dış cephesinde hasara yol açtı.

        Akhisar Mahallesi Ertunç Sokak'ta park halindeki bir elektrikli bisiklette henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan 34 DY 0259 plakalı kamyonete ve bir apartmanın dış cephesine sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası kamyonette ve evin dış cephesinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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