Bursa'da elektrikli bisiklette çıkan park halindeki kamyonete zarar verdi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan 34 DY 0259 plakalı kamyonete ve bir apartmanın dış cephesine sıçradı.

Akhisar Mahallesi Ertunç Sokak'ta park halindeki bir elektrikli bisiklette henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklette çıkan yangın park halindeki kamyonet ve bir apartmanın dış cephesinde hasara yol açtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.