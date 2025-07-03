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        Ä°negÃ¶l'de vefat eden hayÄ±rsever iÅŸ insanÄ± Muzaffer Samda'nÄ±n cenazesi defnedildi

        Bursa'nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde vefat eden hayÄ±rsever iÅŸ insanÄ± Muzaffer Samda'nÄ±n cenazesi topraÄŸa verildi.

        Kaynak
        Anadolu AjansÄ±
        GiriÅŸ: 03.07.2025 - 15:37 GÃ¼ncelleme: 03.07.2025 - 15:42
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        Ä°negÃ¶l'de vefat eden hayÄ±rsever iÅŸ insanÄ± Muzaffer Samda'nÄ±n cenazesi defnedildi
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        Bursa'nÄ±n Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde vefat eden hayÄ±rsever iÅŸ insanÄ± Muzaffer Samda'nÄ±n cenazesi topraÄŸa verildi.

        Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde yaptÄ±ÄŸÄ± hayÄ±r Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan, birÃ§ok okul ve saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Muzaffer Samda'nÄ±n cenazesi AltÄ±nbaÅŸ Camisi'ne getirildi.

        Samda'nÄ±n cenazesi, burada Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Mahmudiye MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda defnedildi.

        Cenazeye, Ä°negÃ¶l KaymakamÄ± Eren Arslan ve Keles Belediye BaÅŸkanÄ± Ali DoÄŸru da katÄ±ldÄ±.

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        Anadolu AjansÄ± ve DHA tarafÄ±ndan geÃ§ilen tÃ¼m Bursa haberleri, bu bÃ¶lÃ¼mde Haberturk.com editÃ¶rlerinin hiÃ§bir editoryal mÃ¼dahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarÄ±ndan geldiÄŸi ÅŸekliyle yer almaktadÄ±r. Bursa Haberleri alanÄ±nda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabÄ± haberi geÃ§en ajanslardÄ±r.

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