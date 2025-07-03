TOFAŞ, genç basketbolcu Karahan Tuan Efeoğlu'nu transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, genç oyuncu Karahan Tuan Efeoğlu'nu kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, genç oyuncu Karahan Tuan Efeoğlu'nu kadrosuna kattı.
Bursa ekibinden yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları kapsamında forvet pozisyonu için 2004 doğumlu Karahan Tuan Efeoğlu ile anlaşma sağladık." denildi.
Anadolu Efes altyapısından yetişen 2,03 metre boyundaki Karahan Tuan Efeoğlu, son olarak Aliağa Petkimspor forması giymişti.
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