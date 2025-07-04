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        Bursa'da kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında temel atma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:34 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:50
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        Bursa'da kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında temel atma töreni düzenlendi.

        Eğitim Mahallesi'nde Yıldırım Belediyesi ve bir inşaat firması iş birliğiyle gerçekleştirilen törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yenikent Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, hak sahiplerinin umutlarının tükendiği noktada yeniden yeşeren bir proje olduğunu dile getirdi.

        Burada yapılacak iyileştirmelerin şehrin diğer bölgelerine de örnek olacağını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Biz burada mahalle kültürünü yaşatacak, huzur ortamı sağlayacak bir mekan inşa ediyoruz. Çünkü şehir deyince aklımıza binalardan ziyade insanın kendisi geliyor. İşte burada önceki hak sahiplerini görüyorum. Burada hatır var, komşuluklar var, iyilikler var. İnşallah bu iyilikler mahalle kültürüyle beraber burada yeniden yaşatılacak. Bu açıdan da bu projeleri destekliyoruz."

        Yılmaz, yeni projeler için de planlamaları sürdürdüklerini aktararak, 10'dan fazla mahalleyi içine alan yeni proje için çalışmaları yıl sonuna kadar neticelendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

        Hak sahipleri adına konuşma yapan Davut Aldanmaz ise 2017'den bu yana sürdürdükleri hukuk mücadelesinin sonuna geldiklerini ifade ederek, en kısa sürede evlerine kavuşmayı temenni ettiklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından dua okundu ve kentsel dönüşüm alanında ilk harç döküldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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