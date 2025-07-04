Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:19 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Göktepe mevkisindeki zeytinlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri fark eden bölge sakinleri, tarımsal sulamada kullanılan mobil su tankerleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

        Daha sonra ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Arazinin engebeli yapısı nedeniyle itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgeye greyder yardımıyla acil müdahale yolları açıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 8 dönümlük zeytinlik alanda zarar oluştu.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Bodrum açıklarında 27 metrelik tekne yandı!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alevlerin arasından kurtarıldılar!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi

        Benzer Haberler

        Bursa'da anız yangını ormana sıçradı (2)
        Bursa'da anız yangını ormana sıçradı (2)
        Devrilen suntaların altında kalan işçi yaralandı
        Devrilen suntaların altında kalan işçi yaralandı
        Bursa'da anız yangını ormana sıçradı
        Bursa'da anız yangını ormana sıçradı
        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bursa'da kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı
        Bursa'da kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı
        Ağabeyini darbeden 3 kişiye otomobille çarptı; o anlar kamerada
        Ağabeyini darbeden 3 kişiye otomobille çarptı; o anlar kamerada