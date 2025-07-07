İnegöl'de bir ikamette çıkan yangın söndürüldü

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına kısa sürede müdahale eden İnegöl İtfaiye ekipleri, alevlerin çevre binalara sıçramasını önledi. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

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