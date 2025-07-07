Bursa'daki kavgada anne ve iki kızıyla onlara yardımcı olmak isteyen kişi bıçaklandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Osmangazi Meydanı'nda yabancı uyruklu F.E. (14) ile anne ve 2 kızı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda F.E, anne D.D, kızları S.D. ve S.D. ile kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli F.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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