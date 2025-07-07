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        Bursa'daki kavgada anne ve iki kızıyla onlara yardımcı olmak isteyen kişi bıçaklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:52 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:52
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        Bursa'daki kavgada anne ve iki kızıyla onlara yardımcı olmak isteyen kişi bıçaklandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Osmangazi Meydanı'nda yabancı uyruklu F.E. (14) ile anne ve 2 kızı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda F.E, anne D.D, kızları S.D. ve S.D. ile kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, şüpheli F.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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