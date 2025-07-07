Bursa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Hakim S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, Huzur Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir inşaatın üçüncü katında çalışan 54 yaşındaki Hakim S, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.

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