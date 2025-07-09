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        Bursa'da tarlada çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:03
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        Bursa'da tarlada çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Akhisar Mahallesi Kalburt mevkisinde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İnegöl Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipleri kontrol altına alındıkları yangını söndürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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