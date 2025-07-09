Bursa'da tarlada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akhisar Mahallesi Kalburt mevkisinde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İnegöl Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipleri kontrol altına alındıkları yangını söndürdü.
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