Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        TESK Genel Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkar için destek istedi:

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Biz, ekmek parası kazanmaya mücadele ettiğimiz yerde devletin üzerimizdeki yükleri paylaşmasını istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        TESK Genel Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkar için destek istedi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Biz, ekmek parası kazanmaya mücadele ettiğimiz yerde devletin üzerimizdeki yükleri paylaşmasını istiyoruz." dedi.

        Palandöken, Fidan Han'da gerçekleştirilen esnaf toplantısında, konfederasyon olarak piyasaları, esnaf ve sanatkarın çalışma hayatında karşılaştığı problemleri konuşacaklarını söyledi.

        Esnafın yanında olduklarını belirten Palandöken, "Şimdi de tabii çözüm süreci... Artık analar, babaların ağlamayacağı, gerçekten de önemli bir döneme girilen, silahların bırakılacağı terörsüz Türkiye'yi burada değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.

        Palandöken, alım gücünü yükseltilmesiyle esnaf ve sanatkarın üzerindeki yüklerin azalması, ticaretteki dengenin kurulmasını önemsediklerini anlattı.

        - "Dünyada böyle bir ticaret şekli yok"

        Çıraklık ve kalfalık için yapılan stajlardaki mağduriyetlerin önlenmesi gerektiğini, bu aşamadaki sorunlar nedeniyle ailelerin çocuklarını esnaf ve sanatkarlığa yönlendirmediğini dile getiren Palandöken, staj mağdurları için teşvikler yapılması gerektiğini vurguladı.

        Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ekonominin de ülkenin dört tarafında yanan yangının da aynı şekilde dünyadaki ekonomik krizin de farkındayız. Biz, ekmek parası kazanmaya mücadele ettiğimiz yerde devletin üzerimizdeki yükleri paylaşmasını istiyoruz. Bu dükkanın kirası 10 bin lira. Yüzde 20 de kira stopajı yatıracak, 12 bin lira olacak. Mülk sahibi zaten buradan kazancının vergisini veriyor, ben 2 bin lirayı, çocuğumun rızkını niye veriyorum? Devletin bunu çifte standartta alması, yanlış. En azından kiralardaki bu stopajın kalkması lazım."

        Pandemi sürecinde, esnaf ve sanatkara faizsiz krediler verildiğini hatırlatan Palandöken, o süreçte iş yeri kiralarındaki stopajın yüzde 25'ten yüzde 10'a indirildiğini ama şimdi yüzde 27'ye çıkarıldığını, bu durumun esnafı mağdur ettiğini savundu.

        Dünyadaki barış sürecinin anahtarının Türkiye'de olduğuna dikkati çeken Palandöken, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin güzel, her şeyin daha ucuz olması, hepimizin ideali. Esnaf ve sanatkar, zaten bu ülkeden başka ülkeye gidip ne parayı transfer edebilir ne de gidip yerleşip orada hayat kurabilir. Hepimiz belirli yaşlara gelmiş insanlarız. Yeni nesil bunlara artık, rağbet göstermiyor. Artık, 50- 60 senelik esnaf yok. Artık, esnafın en uzun ömrü, açma kapama süresi, 3 yıla indi. Geleneksel yapıda olanların yaşı 65'in üstünde."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başladı
        Bursa'da Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması başladı
        5 kişiyi sahte dekontla cep telefonlarını satın alıp 62 bin TL dolandırdı
        5 kişiyi sahte dekontla cep telefonlarını satın alıp 62 bin TL dolandırdı
        İzmir'deki yangında yaralanan 28 hayvan, Bursa'da tedavi ediliyor
        İzmir'deki yangında yaralanan 28 hayvan, Bursa'da tedavi ediliyor
        Bursa'da kızıl geyik fotokapanla görüntülendi
        Bursa'da kızıl geyik fotokapanla görüntülendi
        Bursa Şehir Hastanesi'ne HIMSS EMRAM Seviye 7 belgesi
        Bursa Şehir Hastanesi'ne HIMSS EMRAM Seviye 7 belgesi
        Bursa'da kızılgeyik fotokapanla görüntülendi
        Bursa'da kızılgeyik fotokapanla görüntülendi