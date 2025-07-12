Bursa'da bariyere çarpıp savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle sürücü Ozan B. ile aynı araçta bulunan Tuğba B. (38), Çağdaş B. (40) ve Beril B. (8) araçta sıkıştı.

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