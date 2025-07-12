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        Bursa'da bariyere çarpıp savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyere çarpıp savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 20:42 Güncelleme: 12.07.2025 - 20:50
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        Bursa'da bariyere çarpıp savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyere çarpıp savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Ozan B. (41) idaresindeki 35 AYH 887 plakalı otomobil, önce Hamzabey Mahallesi girişindeki köprünün demir bariyerlerine ardından aynı yönde ilerleyen Ediz Bedirhan A. yönetimindeki 16 ALY 326 plakalı otomobile çarptı.

        Kazanın şiddetiyle sürücü Ozan B. ile aynı araçta bulunan Tuğba B. (38), Çağdaş B. (40) ve Beril B. (8) araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 yaralıyı kısa sürede bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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