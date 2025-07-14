Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası Bursa'da konser verdi

Konserde orkestra ile şarkı söyleyen Candan Erçetin, sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 63’üncü "Uluslararası Bursa Festivali"nde şarkıcı Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Klezmer Orkestrası aynı sahneyi paylaştı.

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