İnegöl'de 38. Kültür Sanat Festivali başladı

Festival haftası boyunca konserler, sanat sergileri, halk oyunları gösterileri ve çok sayıda kültürel etkinlik planlanıyor.

Dans ve folklor ekiplerinin canlı gösterileri, yürüyüşe renk kattı. Halk, ellerindeki bayraklarla yürüyüşe destek verirken, evlerinin balkonlarındaki izleyiciler alkışlarla coşkuya eşlik etti.

–Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 38. Kültür Sanat Festivali, 13–20 Temmuz tarihleri arasında kortej ve törenlerle başladı.

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