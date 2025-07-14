İnegöl'de 38. Kültür Sanat Festivali başladı
–Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 38. Kültür Sanat Festivali, 13–20 Temmuz tarihleri arasında kortej ve törenlerle başladı.
–Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 38. Kültür Sanat Festivali, 13–20 Temmuz tarihleri arasında kortej ve törenlerle başladı.
Festival kapsamında İnegöl Kaymakamlık binasına ve kent genelindeki farklı noktalara bayraklar asılarak etkinliklerin resmi başlangıcı yapıldı.
Açılış kortejine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Dans ve folklor ekiplerinin canlı gösterileri, yürüyüşe renk kattı. Halk, ellerindeki bayraklarla yürüyüşe destek verirken, evlerinin balkonlarındaki izleyiciler alkışlarla coşkuya eşlik etti.
Festival haftası boyunca konserler, sanat sergileri, halk oyunları gösterileri ve çok sayıda kültürel etkinlik planlanıyor.
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