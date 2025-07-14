Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Çelebi Mehmet Mahallesi bulunan Hurdacılar Sitesi'ndeki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangında bir iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
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