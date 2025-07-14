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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 20:58 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:01
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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Çelebi Mehmet Mahallesi bulunan Hurdacılar Sitesi'ndeki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangında bir iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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