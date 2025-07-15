Bursa'da sazlık alandan makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Yakınındaki makilik alana da sıçrayan yangın bölgesine, ihbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

İlçeye bağlı İkizce Mahallesi'nde sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sazlık alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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