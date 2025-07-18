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        Bursa'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:22
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        Bursa'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Melih K. (21) idaresindeki 16 BSP 428 plakalı kamyonet, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, Fahrettin K. (56) yönetimindeki 16 BGL 140 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin savrulup ters döndüğü kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan 16 yaşındaki M.H. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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