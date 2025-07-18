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        Otostop çekerek bindiği kamyonetin karıştığı kazada yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:00
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        Otostop çekerek bindiği kamyonetin karıştığı kazada yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Suriye uyruklu Mutez H.’nin (16), kamyonete otostop çekerek bindiği belirtildi.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir yönüne giden Melih K. (21) idaresindeki 16 BSP 428 plakalı kamyonet, OSB'den kavşağa giriş yapan Fahrettin K.’nin (56) kullandığı 16 BGL 140 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp, devrildi. Kazada sürücüler Fahrettin K. ve Melih K. ile kamyonete otostop çekerek binen Mutez H. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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