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        İnegöl'de Hamzabey Göleti alanında yetiştirilen ürünler hasat ediliyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 7 aydır su tutmayan Hamzabey Göleti'ne ekim yapan vatandaşlar, tarımsal üretimde yeni bir alan oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:55 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:55
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        İnegöl'de Hamzabey Göleti alanında yetiştirilen ürünler hasat ediliyor
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 7 aydır su tutmayan Hamzabey Göleti'ne ekim yapan vatandaşlar, tarımsal üretimde yeni bir alan oluşturdu.

        Hamzabey Mahallesi'nde bulunan Boğazköy Barajı Hamzabey Göleti'nde 4'er dönümlük arazileri olan mahalleliler, bu alanlara yemlik mısır, domates, biber ve diğer çeşitli sebzeleri yetiştirdi.

        Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, mısır ekimi yaparak kışlık yem ihtiyacını karşılarken, bazı vatandaşlar da evlerinin mutfak ihtiyacını gidermek amacıyla sebze üretimine yöneldi.

        Devlet Su İşleri'nin bilgisi dahilinde her yıl sular çekildiğinde ekim yapan bölge halkı, ürünleri hasat etmeye başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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