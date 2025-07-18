İnegöl'de Hamzabey Göleti alanında yetiştirilen ürünler hasat ediliyor

Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, mısır ekimi yaparak kışlık yem ihtiyacını karşılarken, bazı vatandaşlar da evlerinin mutfak ihtiyacını gidermek amacıyla sebze üretimine yöneldi.

Hamzabey Mahallesi'nde bulunan Boğazköy Barajı Hamzabey Göleti'nde 4'er dönümlük arazileri olan mahalleliler, bu alanlara yemlik mısır, domates, biber ve diğer çeşitli sebzeleri yetiştirdi.

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