Bursa'da silahla vurulan 4 kişi yaralandı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde silahla yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde silahla yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
İlçe merkezindeki Şemaki Camisi'nin önünde şüpheli A.A., henüz bilinmeyen nedenle 4 kişiye tabancayla ateş etti.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan O.T., H.Ü., B.M. ve S.Ç., sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Yenişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay yerinden aracıyla kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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