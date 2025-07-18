Bursa'da devrilen inşaat vincinin operatörü yaralandı

Bursa'da inşaat çalışmaları sırasında şantiyedeki vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Nilüfer ilçesinde 23 Nisan Mahallesi Küçük İstasyon Caddesi'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaatın en üst katında kurulan vinç henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı vinç operatörü, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada devrilen vinç, park halindeki bir otomobile de zarar verdi.