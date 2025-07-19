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        Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki alageyik yavrularına özenle bakılıyor

        SEMİH ŞAHİN - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 3 alageyik yavrusuna özenle bakılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:02
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        Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki alageyik yavrularına özenle bakılıyor
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        SEMİH ŞAHİN - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 3 alageyik yavrusuna özenle bakılıyor.

        Osmangazi ilçesinde 206 bin 600 metrekare alanda 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı ve barınak bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, 149 tür ve 1100 hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Aslan, kaplan, leopar, sırtlan ve akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru ve iguana gibi türlerden misafirleri bulunan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne tam üye olan tesisin sakinlerinden doğal yaşam alanı Güney Avrupa ve Kuzey Afrika olarak bilinen alageyiklerin bu yıl 3 yavrusu dünyaya geldi.

        Yaklaşık 10 gün arayla dünyaya gelen ikisi erkek biri dişi yavrular, yonca, elma, havuç ve özel yemle besleniyor.

        Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yavrularla birlikte Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki alageyik sayısı 8'e yükseldi.

        Koyun ve keçilerle bir arada doğal yaşamlarına uygun ortamda barınan alageyiklerin bakımına özen gösteriliyor.

        - "Yavrularımız çok güzel"

        Hayvanat bahçesinde alageyiklerin bakımından sorumlu görevli Erdoğan Koç, AA muhabirine, alageyiklerin çeşitli karışım meyvelerle beslendiğini söyledi.

        Yeni doğan yavruların yaşam alanlarına adapte olduklarını ve ailesiyle yaşam sürdüklerini gözlediklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

        "5 alageyiğimiz var. 3 de yavrumuz oldu. Böylece hayvanat bahçesindeki alageyik popülasyonu 8'e yükseldi. Sabah geldiğimizde alan kontrolü yapıyoruz. Hayvanlarımızın hasta olup olmadığını kontrol edip şeflerimize bilgi veriyoruz. Sabah ilk olarak yonca veriyoruz. Daha sonra elma, havuç, pelet yem gibi özel yemlerle beslemesini yapıyoruz. Yavrularımız çok güzel. Son doğan yavrumuzun da sağlığı gayet iyi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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