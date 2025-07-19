Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki alageyik yavrularına özenle bakılıyor

SEMİH ŞAHİN - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 3 alageyik yavrusuna özenle bakılıyor.

Osmangazi ilçesinde 206 bin 600 metrekare alanda 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı ve barınak bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, 149 tür ve 1100 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Aslan, kaplan, leopar, sırtlan ve akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru ve iguana gibi türlerden misafirleri bulunan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne tam üye olan tesisin sakinlerinden doğal yaşam alanı Güney Avrupa ve Kuzey Afrika olarak bilinen alageyiklerin bu yıl 3 yavrusu dünyaya geldi.

Yaklaşık 10 gün arayla dünyaya gelen ikisi erkek biri dişi yavrular, yonca, elma, havuç ve özel yemle besleniyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yavrularla birlikte Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki alageyik sayısı 8'e yükseldi.

Koyun ve keçilerle bir arada doğal yaşamlarına uygun ortamda barınan alageyiklerin bakımına özen gösteriliyor.