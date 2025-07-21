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        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:54
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        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Karaağaç Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın ikametlere sıçramadan söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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