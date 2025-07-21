Bursa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın ikametlere sıçramadan söndürüldü.
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