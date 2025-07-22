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        Bursalı firma tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli deniz topu fuarda tanıtılacak

        Bursa'da faaliyet gösteren, savunma sanayisindeki birçok projeye üretim yapan firmanın geliştirdiği THUNDERBOLT 40/70 T çift namlulu milli deniz topu, İstanbul'daki fuarda tanıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:09 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:09
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        Bursalı firma tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli deniz topu fuarda tanıtılacak
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        Bursa'da faaliyet gösteren, savunma sanayisindeki birçok projeye üretim yapan firmanın geliştirdiği THUNDERBOLT 40/70 T çift namlulu milli deniz topu, İstanbul'daki fuarda tanıtılacak.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen proje, yüzde 100 yerli üretim anlayışıyla hayata geçirildi.

        Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan bu sistem, ithal silah sistemlerine olan bağımlılığı ortadan kaldırarak dışa bağımlılığı sona erdirmeyi amaçlıyor.

        Yedek parça dahil olmak üzere tamamen yerli imkanlarla üretilebilen bu top, daha düşük maliyetlerle sürdürülebilir savunma çözümleri sunuyor.

        - Dakikada 600 atış kapasitesi

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ERMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, THUNDERBOLT 40/70 T deniz topunun ilk atış testlerini başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

        Sistemin deniz görevlerinde etkin şekilde kullanılabileceğini vurgulayan Özkayan, "Çift namlulu tasarımıyla dakikada toplam 600 atış kapasitesine sahip olan topumuz, her namludan ayrı ayrı 300 atış yapabiliyor. Ayrıca 12 bin 500 metre azami menzil ve 360 derece dönüş kabiliyetiyle yüksek manevra kabiliyeti sunuyor." ifadelerini kullandı.

        Özkayan, 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda THUNDERBOLT deniz topunun yanı sıra SM 81 keskin kamalı havan, askeri tip lazer sistemleri, FBG sensörler, üç boyutlu metal yazıcı teknolojileri ve parça üretim kabiliyetlerini tanıtacaklarını aktardı.

        İleri teknolojiyi merkeze alarak birçok stratejik ürünün yerlileştirilmesine katkı sağladıklarını dile getiren Özkayan, "Bu anlayış her zaman önceliğimiz olacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz çözümleri IDEF 2025'te dünyaya tanıtmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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