Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığınca "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 23:39 Güncelleme: 21.07.2025 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığınca "Türk Dünyası Halk Oyunları Şöleni" düzenlendi.

        Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleştirilen ve 10 ülkeden katılım ololan şölende konuşma yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Osmanlı payitahtı Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Organizasyonun hayırlara vesile olmasını dileyen Aydın şöyle konuştu:

        "Bugün burada sadece bir halk oyunu şöleninde değil binlerce yıllık Türk kültürünün, ortak hafızamızın ve kardeşliğimizin yeniden hayat bulduğu mutlu bir buluşmadayız. Türkün sazı, sözü, geçmişten bugüne taşıdığı şanlı mirasın en nadide parçalarındandır. Bizler bu gece Azerbaycan'dan Kerkük'e, Gagavuzya'dan Kosova'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızda aynı duygularla atan yürekleri bir araya getiriyoruz. Bu sadece bir oyun değil dünyanın ayak sesidir. Unutmayalım ki kültürünü yaşatmayan milletler köksüz kalmaya mahkumdur. Biz Ülkü Ocakları olarak sadece geçmişimizi değil geleceğimizi de inşa etmenin gayreti içerisindeyiz."

        Protokol konuşmalarının ardından organizasyona katılan 10 ülkenin temsilcileri performans sergiledi.

        Program sonunda, protokol üyelerince katılımcılara hediye takdim edildi.

        Şölene, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Trump hazırlıksızdı"
        "Trump hazırlıksızdı"
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Bahçeli: Türkiye Lübnan'a benzetilemez
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        1 hamburger 200 bin ChatGPT sorgusuna eşit
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        26 ülkeden İsrail'e kınama
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
        Destici: PKK'nın uzantılarıyla birlikte DEM Parti de kendini feshedecek
        Bursa'da bir dairede çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi
        Bursa'da bir dairede çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi
        Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Yol kenarında uyuşturucu satan şüpheli yakalandı (2)
        Yol kenarında uyuşturucu satan şüpheli yakalandı (2)
        Bursa'da motorlu testereye elini kaptıran kişi yaralandı
        Bursa'da motorlu testereye elini kaptıran kişi yaralandı