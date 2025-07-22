İnegöl'de evin önündeki ağaçlar yandı

Alevler evin çatı kısmında hasara neden oldu.

Cerrah Mahallesi Kiremitlik Caddesi'ndeki bir evin önündeki ağaçlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

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