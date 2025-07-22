İnegöl'de evin önündeki ağaçlar yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evin önünde bulunan ağaçlar yandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evin önünde bulunan ağaçlar yandı.
Cerrah Mahallesi Kiremitlik Caddesi'ndeki bir evin önündeki ağaçlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Alevler evin çatı kısmında hasara neden oldu.
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