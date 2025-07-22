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        İnegöl'de evin önündeki ağaçlar yandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evin önünde bulunan ağaçlar yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:11 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:27
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        İnegöl'de evin önündeki ağaçlar yandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evin önünde bulunan ağaçlar yandı.

        Cerrah Mahallesi Kiremitlik Caddesi'ndeki bir evin önündeki ağaçlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

        Alevler evin çatı kısmında hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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