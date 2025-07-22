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        Bursa Teknik Üniversitesi'ne 5 yıllık "tam akreditasyon" verildi

        Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında Bursa Teknik Üniversitesine (BTÜ), 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:01
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        Bursa Teknik Üniversitesi'ne 5 yıllık "tam akreditasyon" verildi
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        Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında Bursa Teknik Üniversitesine (BTÜ), 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" verildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında YÖKAK tarafından KAP kapsamında değerlendirilen Bursa Teknik Üniversitesi, o yıl 2 yıl koşullu akreditasyon aldı.

        Yapılan son değerlendirmelerde BTÜ, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı gibi alanlardaki 46 kriteri başarıyla geçerek, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı ve bu başarıyı sağlayan en genç üniversitelerden biri oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin kuruluşunun 15'inci yıl dönümünde gelen bu başarının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

        Çağlar, üniversite olarak kaliteyi, bilimsel üretkenliği ve toplumsal katkıyı merkeze alan bir anlayışla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, bu akreditasyonun kurumsal gelişim ve kalite yönetim sistemlerinin sağlam temeller üzerine kurulduğunun bir göstergesi olduğunu aktardı.

        Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personele, öğrencilere ve paydaşlara teşekkür eden Çağlar, "Bu akreditasyon sadece bir sonuç değil, sürekli iyileşme ve kalite odaklılık anlayışımızın sürdürülebilirliğinin de bir teminatıdır. Üniversitemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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