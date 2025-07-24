Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bilecik'teki orman yangınının dumanı Bursa'ya ulaştı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda başladıktan sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangının dumanı Bursa'yı sardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:12 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'teki orman yangınının dumanı Bursa'ya ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda başladıktan sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangının dumanı Bursa'yı sardı.

        Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da çıkan, bir gün sonra Osmaneli sınırlarına sıçrayan ve söndürme çalışmaları devam eden yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezini kapladı.

        Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.

        Yoğun is kokusunun hissedildiği kentte, çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bilecik'te devam eden orman yangını nedeniyle rüzgarın etkisiyle kentte "kül yağışının" gözlemlendiği belirtildi.

        Mümkün olduğunca cam ve kapıların kapalı tutulması ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan balkon, pencere ve dış mekanlara yanıcı materyal bulundurmamaları, solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin maske kullanmaları, gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, ormanlık alanlara yaklaşmamaları ve gözlemledikleri herhangi bir riski 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Masraflar işverenden alınacak
        Masraflar işverenden alınacak
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Rusya-Ukrayna 3. kez İstanbul'da bir araya geldi
        Rusya-Ukrayna 3. kez İstanbul'da bir araya geldi
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı

        Benzer Haberler

        Bursa'da ekipler ve gönüllüler, sınıra yaklaşan yangın nedeniyle teyakkuzda
        Bursa'da ekipler ve gönüllüler, sınıra yaklaşan yangın nedeniyle teyakkuzda
        Bursa'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da binanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı
        Bursa'da binanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı
        Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Bursa'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
        Bursa'da, fabrikanın çatısından beton zemine düşen işçi ağır yaralandı
        Bursa'da, fabrikanın çatısından beton zemine düşen işçi ağır yaralandı
        Bursa'da kazada ölen çift ile oğulları toprağa verildi
        Bursa'da kazada ölen çift ile oğulları toprağa verildi