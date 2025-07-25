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        Bursa'da konkordato ilan eden Atış Yapı, inşaatlara yeniden başladı

        Bursa'da geçen ay finansal sürecin ve çalışmaların yeniden planlaması amacıyla konkordato ilan eden Atış Yapı, üç şantiyesinde inşaat çalışmalarına yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 20:28 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:48
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        Bursa'da konkordato ilan eden Atış Yapı, inşaatlara yeniden başladı
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        Bursa'da geçen ay finansal sürecin ve çalışmaların yeniden planlaması amacıyla konkordato ilan eden Atış Yapı, üç şantiyesinde inşaat çalışmalarına yeniden başladı.

        Atış Yapı'dan yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'ndeki "Smartev 1", "Smartev 2" ve "Smartev 3" projelerinde, konkordato nedeniyle ara verilen inşaat çalışmalarına başlandığı belirtildi.

        İlerleyen günlerde öncelikle söz konusu şantiyelerde, daha sonra da diğer projelerde çalışmaların hız kazanacağı aktarılan açıklamada, "Hak sahiplerinin konutlarına bir an önce kavuşabilmesi için gerekli planlamalar yapıldı. Tüm projelerdeki çalışmalar, belirli bir zaman ve planlama süreci içerisinde düzene sokulacaktır." denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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