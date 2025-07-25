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        Bursa'da "9. Çalı Köy Filmleri Festivali" başladı

        Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneğince geleneksel hale getirilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 23:06 Güncelleme: 25.07.2025 - 23:06
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        Bursa'da "9. Çalı Köy Filmleri Festivali" başladı
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        Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneğince geleneksel hale getirilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali başladı.

        Türk sinemasının ilk köy filmlerinden "Aysel Bataklı Damın Kızı"nın çekildiği Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, film ve belgesel gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölyeler, konserler ve çeşitli etkinlikler yapılacak.

        Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre ve Kültür Derneğince organize edilerek geleneksel hale getirilen ve bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen festival kapsamında dün, 1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda, sinemaya yönelik disiplinlerarası yaklaşımları destekleyen bildiriler sunuldu.

        Bu yıl serbest temada düzenlenen yarışmaya 131 eserle başvuruldu.

        Yarışmaya katılan eserler, yönetmen, sinema yazarı, film eleştirmeni, yapımcıdan oluşan 7 kişilik ön jüri, akademisyen, görüntü yönetmeni, yapımcı, senaryo danışmanı ve yönetmenlerden oluşan 5 kişilik ana jüri tarafından değerlendirilecek.

        Dereceye giren 4 esere ise 10'ar bin lira ödül verilecek.

        Çalı Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Sadık Emre Sakin, AA muhabirine, yarışmaya bu yıl rekor katılımın olduğunu söyledi.

        Katılımcılara başarılar dileyen Sakin, "Büyük heyecanla, coşkuyla 1 yıldır beklediğimiz festivalimizi dün itibarıyla başlattık. Dün bir sinema sempozyumu gerçekleştirdik. Alışılagelmiş sempozyumlardan çok farklıydı. İlkini yapmamıza rağmen gayet doluluk oranında başarılı bir sempozyum geçirdik diyebilirim. Hem onun mutluluğu var hem de 3 günün heyecanıyla Çalı futbol sahasında sizlerleyiz." dedi.

        Yangına müdahale ederken şehit düşen orman ve arama kurtarma personeli ile yurt genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle organize edilen konserlerin iptal edildiğini söyleyen Sakin, şöyle devam etti:

        "Beklediğimiz çadır sayısı 150 civarında diyebiliriz. Ama günlük girişlerle ve total 3 gün boyunca 15 bin kişilik katılım beklentimiz mevcut. Bu yıl kısa filmlerde serbest temaya geçtik. Bu zamana kadarki rekor başvuruya ulaştık. 131 başvuru, 14 tane de finalist filmimiz mevcut. Cumartesi ve pazar bu filmlerin gösterimi gerçekleştirilecek. Akabinde pazar günü akşamında da ödül töreni olacak. 2 en iyi kısa film, 2 en iyi jüri özel ödülü vereceğiz. Geçen sene ödülümüz 7 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Bu sene 10 bin liraya çıkardık."

        Programın açılışına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de yarışmaya katılan eser sahiplerine başarılar dileyerek katılımcıların güzel vakit geçirmesi temennisinde bulundu.

        Protokol konuşmalarının ardından film gösterimleri başladı.

        - Aysel Bataklı Damın Kızı

        Çalı'da 1934 yılında çekilen, Muhsin Ertuğrul'un yönettiği "Aysel Bataklı Damın Kızı" filminin senaryosu, İsveçli Yazar Selma Lagerlöf'un bir hikayesinden yola çıkılarak Nazım Hikmet tarafından yazılmış, müziklerini Cemal Reşit Rey, görüntü yönetmenliğini Remzi Ar ve Cezmi Ar yapmış ve başrolde Cahide Sonku yer almıştı.

        Filmin çekimleri esnasında sinemacılarla tanışan köy sakinleri, onlara evlerinin kapılarını açmış ve filmde figüran olarak oynamıştı.

        Çalı Köy Filmleri Festivali, Türk sinema tarihinde önemli yere sahip bu filmi ve köyü konu alan, mekan olarak köylerin kullanıldığı filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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