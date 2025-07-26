GÜNCELLEME 5 - Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.​​​​​​​

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Vatandaşlar, genişleyerek kendilerine yönelen alevlerden kaçtı.

Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ağlaşan Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren tahliyesine başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. - Bursa Çevre Yolu trafiğe kapatıldı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisinde meydana gelen orman yangını nedeniyle Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım kavşağı ayrım-Bursa Doğu kavşağı ile Bursa Doğu kavşağı-Turanköy kavşağı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım D-200 Devlet Yolu'nun Erdoğanköy-Kestel kesiminden sağlanmaktadır." bilgisi verildi. Bu arada, yangın bölgesi yakınında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrıldı. Gürsu ilçesinin İpekyolu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Uğur Yılmaz, AA muhabirine, akşam saatlerinde tepede ufak bir yangın gördüklerini söyledi. Çok geçmeden rüzgarın etkisiyle yangının şiddetlenerek karşı tarafa geçtiğini belirten Yılmaz, "Şu anda yangın çok büyük. Herkes panik halinde. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.