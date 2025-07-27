GÜNCELLEME 2 - Bursa'da Gürsu ve Kestel arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tedbiren boşaltılmasının ardından alevlerin yaklaştığı İğdir Mahallesi de tahliye edildi.

Bursa Valiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

"Gürsu ilçemizin kırsal Karahıdır Mahallesi güvenli şekilde tahliye edilmiş, yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alınmıştır. İğdir Mahallesi de güvenli şekilde boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının mahalleye sıçramasını önlemek amacıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yangının ilerlediği Avdancık Mahallesi’nde tahkimat sağlanmış, müdahale ekiplerimiz alanda aktif görev yapmaktadır."

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürsu ilçemizin kırsal mahallelerinde devam eden orman yangınları kapsamında yürütülen tahliye çalışmaları sonucu, Karahıdır 170 hane, 708 vatandaş, İğdir 220 hane, 600 vatandaş, Avdancık 90 hane, 457 vatandaş, toplam 480 hane, 1765 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları 1163 personel ve 496 araç ile aralıksız sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır ve İğdir mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı. Bursa Çevre Yolu'nun Gürsu bölümü trafiğe kapatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunmuştu.