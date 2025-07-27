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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bursa'daki yangın bölgesini havadan inceledi:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki orman yangınına ilişkin, "Halihazırda da hissettiğimiz bir rüzgar var. Bundan endişeleniyoruz. Yakın takip ediyoruz. İnşallah sonuç alırız daha fazla ilerlemesinin önüne geçmiş oluruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 09:16 Güncelleme: 27.07.2025 - 09:16
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bursa'daki yangın bölgesini havadan inceledi:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki orman yangınına ilişkin, "Halihazırda da hissettiğimiz bir rüzgar var. Bundan endişeleniyoruz. Yakın takip ediyoruz. İnşallah sonuç alırız daha fazla ilerlemesinin önüne geçmiş oluruz." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Yangın Harekat Merkezi'nde, bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldıktan sonra helikopterle yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

        TOKİ konutlarının bulunduğu Gürsu ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'ne inen Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın merkezden yönlendirmesiyle çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

        Valiliğin koordinasyonunda sabaha kadar bir yoğun çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Gece çalışmasını çok kıymetli buluyoruz. O anlamda iki tane köy boşaltılmıştı. Bizim de havadan görme imkanımız oldu. O köylerde şu an için bir risk yok. Çünkü etrafındaki bayağı bir yer yanmış, müdahale edilmiş. Köye girmesine müsaade edilmemiş." diye konuştu.

        Uraloğlu, bölgede daha aktif olan yangının 2 bin 200 dairelik TOKİ konutları kuzey tarafında olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Oraya da bir hava aracı sürekli müdahale ediyor ama ben sahada dolaştım. Gözünüzün gördüğü her yerde arazöz, yangın söndürme aracı, itfaiye var. Dolayısıyla ciddi bir müdahale ediliyor. Halihazırda da hissettiğimiz bir rüzgar var. Bundan endişeleniyoruz. Yakın takip ediyoruz. İnşallah sonuç alırız daha fazla ilerlemesinin önüne geçmiş oluruz."

        Sahada devam eden çalışmalar hakkında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle de görüşen Uraloğlu, son duruma ilişkin bilgi aldı.

        Uraloğlu'na Vali Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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