İnegöl'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kazada sürücüler Batuhan S. ve Alanur K. ile 16 AGH 700 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melisa A. (21) ve Naz N. (17) yaralandı.

Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde, Batuhan S. (18) idaresindeki 16 BHS 707 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Alanur K. (22) yönetimindeki 16 AGH 700 plakalı otomobile çarptı. Bu araç da Mehmet Ali A. (46) idaresindeki 16 BPH 431 plakalı otomobile vurdu.

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