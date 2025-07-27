Bursa'da yangın bölgesine giderken kalp krizinden hayatını kaybeden itfaiyeci defnedildi

Yaklaşık 20 gündür ayağındaki kırık nedeniyle istirahat raporlu olan ve kalp krizinden yaşamını yitiren Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Ramazan Şaşkın (38) için Büyükorhan Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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