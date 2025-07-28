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        Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangınının dumanı kent semalarına ulaştı

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür devam eden orman yangınının dumanı, kent merkezine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 20:43 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:43
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        Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangınının dumanı kent semalarına ulaştı
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        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür devam eden orman yangınının dumanı, kent merkezine ulaştı.

        Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangının dumanı Bursa'yı sardı.

        Uludağ'ın güney yamaçlarında devam eden yangının yoğun dumanı dağın zirvesini aşarak yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Bursa kent merkezini kapladı.

        Rüzgarla yayılan duman, kent geneline bulut tabakası gibi çöktü. İs kokusunun hissedildiği kentte zaman zaman kül taşınımı da gözlemleniyor.

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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