Bursa'da "Hüseyni Faslı" konseri düzenlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, "Hüseyni Faslı" konseriyle sezonun açılış konserini gerçekleştirdi.
Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, müzikseverler ilgi gösterdi.
Gecede sahne alan serhanende Salih Taşkın, seslendirdiği eserlerle dinleyenlerin beğenisini topladı.
Konser sonunda Taşkın ve orkestradakilere çiçek takdim edildi.
