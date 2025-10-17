Bursa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Doğan U'nun (19) kullandığı 34 HJZ 681 plakalı motosiklet, Süleymaniye Mahallesi Hazine Sokak ile Uzay Sokak kesişiminde Hüseyin E. (44) idaresindeki 16 BMJ 661 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Doğan U, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ağır yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
