Bursa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        17.10.2025 - 21:35
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Doğan U'nun (19) kullandığı 34 HJZ 681 plakalı motosiklet, Süleymaniye Mahallesi Hazine Sokak ile Uzay Sokak kesişiminde Hüseyin E. (44) idaresindeki 16 BMJ 661 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Doğan U, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Ağır yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

