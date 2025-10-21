Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da lise öğrencileri resim çizerek Filistin'e destek verdi

        Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay öncülüğünde Filistin'e destek için başlatılan "Zulmü fırçala" etkinliği, Bursa'da lise öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da lise öğrencileri resim çizerek Filistin'e destek verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay öncülüğünde Filistin'e destek için başlatılan "Zulmü fırçala" etkinliği, Bursa'da lise öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

        Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, İlhami Atalay'ın öğrencilerinden ressam ve ebru sanatçısı Merve Şentürk, lisenin Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Bölümü'nden 40 öğrencinin Filistin'de yaşanan soykırımı duyurmak için resim çizmesine öncülük etti.

        Merve Şentürk, AA muhabirine, projenin 2 sene önce Ayasofya Meydanı'nda başladığını söyledi.

        Fırçaları gençlerle buluşturarak umudu yaygınlaştırmak istediklerini belirten Şentürk, "Projemizin amacı ayda bir imam hatip liselerine giderek gençlerle beraber farkındalık oluşturmak, sanatın, çizgilerin çoğalması ve zulmü fırçalayarak insanlığa ses olmak. Bizler ve projeye katılanlar gönüllülük esasıyla bu işi yapıyor. Zulmü fırçalarken gönüllülüğü de yaygınlaştırmış oluyoruz. Gittiğimiz yerlerde de aslında pozitif geri dönüşler oluyor." ifadesini kullandı.

        Şentürk, gençlerin Filistin'de yaşanan zulüm konusunda farkındalık sahibi olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bundan sonrası için de hem okullarda hem de gittiğimiz yerlerde yapılan çalışmalarla alakalı sergiler planlıyoruz. Öğrenciler özgün çalışıyorlar çünkü biz aynı zamanda gittiğimiz okullarda İlham Hoca'nın 'yama yama' tekniğini de anlatıyoruz. Herkes istediği resmi yapıyor. Gençler, savaşta uzuv kaybı yaşamış çocukları ya da yemek bulamayan insanları veya haykıran anneleri aslında kendiliğinden yapıyorlar. Çünkü hepimizin içinde bir duygu yoğunluğu var."

        Okulun görsel sanatlar öğretmenlerinden İzden Coşkun da etkinliğe 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığını ve Filistin halkının uğradığı zulmü sanatın evrensel diliyle anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Gazze'de yaşanan soykırımın insanlık tarihi açısından utanç verici olduğunu aktaran Coşkun, "Duygularımızı, düşüncelerimizi altüst eden bir süreçten geçiyoruz. Dilerim en kısa zamanda son bulur ve ağlamayan çocuklar, annesiz, babasız kalmayan çocuklar olur. İnşallah güzel bir başlangıç olsun bundan sonra. " ifadesini kullandı.

        Etkinliğe katılan 11. sınıf öğrencisi Medina Aleyna Kayaoğlu da çizdiği resimde Filistinlilerin duygularını tuvale yansıtmaya çalıştığını belirterek, "Özellikle zulmün tarafını çizerken çok üzülüyorum ve duygulanıyorum. Yani tekrar aslında onların mücadelelerini, savaşlarını hatırlıyorum ve bu da aslında onlarla daha fazla yine empati kurmamı, anlayabilmemi sağlıyor." diye konuştu.

        Öğrenciler resim çizdikten sonra okul bahçesinde ellerindeki düdükleri çalarak İsrail'i protesto etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        Kahreden haber! Genç kaleci antrenmanda öldü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        Bıçakla kasığından yaralandı! Yol verme cinayeti
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Galatasaray'da ödemeler yapıldı
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!
        Fenerbahçe topa sahip skora değil!

        Benzer Haberler

        Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Bursa'da açılışta konuştu:
        Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, Bursa'da açılışta konuştu:
        Ehliyetsiz sürücü, makas attığı otomobille kaza yaptı; 2 yaralı
        Ehliyetsiz sürücü, makas attığı otomobille kaza yaptı; 2 yaralı
        Türkiye'den 9 ayda yaklaşık 4,8 milyar dolarlık ticari araç ihraç edildi
        Türkiye'den 9 ayda yaklaşık 4,8 milyar dolarlık ticari araç ihraç edildi
        Göremedikleri gökyüzünü projelendiren ikizler, TEKNOFEST'te birincilik ödül...
        Göremedikleri gökyüzünü projelendiren ikizler, TEKNOFEST'te birincilik ödül...
        Mudanya'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Mudanya'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Bursa'da Soner Olgun konser verdi
        Bursa'da Soner Olgun konser verdi