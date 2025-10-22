Uludağ'da sonbahar renkleri hakim oldu

Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın ormanlarında, yeşil, sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarıyla sonbahar renkleri havadan görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kış mevsiminde Oteller Bölgesi'nde ağırlayan Uludağ, yaz aylarında ise kampçılık, trekking ve günübirlik ziyaretler için tercih ediliyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girerek doğayla iç içe vakit geçiriyor.

"Hazan mevsimi" olarak bilinen sonbaharda eşsiz manzaralar sunan Uludağ'da, yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü yaşanıyor.

Zirveye doğru çıkan kıvrımlı yollarla bütünleşip resim tablolarını andıran manzara eşliğinde Uludağ Oteller Bölgesi'ne çıkan misafirler, en uğrak noktalardan biri olan Bakacak bölgesinde, yaklaşık 2 bin metreden Bursa'yı sonbaharın renkleriyle izliyor.