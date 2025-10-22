Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de otomobilin halatla çektiği motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin halatla çektiği motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:10 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de otomobilin halatla çektiği motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin halatla çektiği motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Süleymaniye Mahallesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda, Onurcan O. yönetimindeki 16 RCL 13 plakalı otomobil, arkasına halatla bağladığı 16 BTF 224 plakalı motosikleti çekmeye başladı.

        Bu esnada motosiklet sürücüsü Kenan A. (29), dengesini kaybederek yola savruldu.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kenan A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        3 kişiyi öldürmüştü! Araçta 100 mermi daha varmış! 7 yıl önce de firar etmiş!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Bursa'da sürücüler, 'fermuar sistemi' ile ambulansa yol verdi
        Bursa'da sürücüler, 'fermuar sistemi' ile ambulansa yol verdi
        Bahçede yakılan ateşin üzerine düşen bebek yaralandı
        Bahçede yakılan ateşin üzerine düşen bebek yaralandı
        Yaya geçidinden 'birdirbir' oynayarak geçtiler
        Yaya geçidinden 'birdirbir' oynayarak geçtiler
        Mobilyacıların 'patentli ürün' kavgası; 6 yaralı
        Mobilyacıların 'patentli ürün' kavgası; 6 yaralı
        Bahçede yakılan ateşin üzerinde düşen bebek yaralandı
        Bahçede yakılan ateşin üzerinde düşen bebek yaralandı
        Uludağ Gıda Zirvesi başladı
        Uludağ Gıda Zirvesi başladı