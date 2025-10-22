İnegöl'de otomobilin halatla çektiği motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin halatla çektiği motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda, Onurcan O. yönetimindeki 16 RCL 13 plakalı otomobil, arkasına halatla bağladığı 16 BTF 224 plakalı motosikleti çekmeye başladı.
Bu esnada motosiklet sürücüsü Kenan A. (29), dengesini kaybederek yola savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kenan A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
